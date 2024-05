Luciano Camargo grava clipe com Julia Vitória em Campos do Jordão Luciano Camargo e Julia Vitória escolheram Campos do Jordão como cenário para a gravação do clipe, aproveitando a beleza natural da região para dar vida à música. O local, conhecido por suas paisagens deslumbrantes e clima ameno, foi o cenário perfeito para a realização desse projeto tão especial. Durante as gravações, Luciano e Julia mostraram […]O post Luciano Camargo grava clipe com Julia Vitória em Campos do Jordão apareceu primeiro em EGOBrazil.

