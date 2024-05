Glória Groove emociona ao cantar com sua mãe, Gina Garcia, na gravação de seu DVD no RJ A participação de Gina Garcia foi um dos pontos altos da gravação do DVD de Glória Groove. Mãe e filha emocionaram a plateia ao cantarem juntas, demonstrando não apenas a sintonia musical, mas também o carinho e a cumplicidade que as unem. Gina Garcia, que é cantora e compositora, sempre apoiou a carreira de Glória […]O post Glória Groove emociona ao cantar com sua mãe, Gina Garcia, na gravação de seu DVD no RJ apareceu primeiro em EGOBrazil.

