Davi, Campeão do BBB 24, desembarcou em Guarulhos rumo ao Rio Grande do Sul

Na madrugada desta quarta-feira, 8 de maio, Davi, o mais recente campeão do reality show Big Brother Brasil 24, chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Sua missão é oferecer ajuda aos milhares de indivíduos afetados pela recente tragédia climática no Rio Grande do Sul. Davi, cuja popularidade e influência aumentaram significativamente durante sua participação no

