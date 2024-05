Google Noticias Conheça a dieta de José Loreto para ficar saradão na novela

Em sua busca pelo físico ideal para o papel em “No Rancho Fundo”, José Loreto adotou uma rotina rigorosa de cuidados físicos. Recentemente, ele compartilhou que eliminou arroz e pão de sua alimentação para atingir o corpo desejado para o personagem Marcelo Gouveia, que interpreta na trama.

Loreto destaca a importância de seguir as orientações do diretor Allan Fitterman , que deseja vê-lo com um físico mais definido para as cenas sem camisa que são frequentes na série.

Reconhecido por sua dedicação aos personagens que interpreta, José Loreto não poupa esforços para se inserir profundamente em seus papéis.

“Eu me entrego completamente aos personagens, e isso é uma das grandes alegrias da minha vida”, comenta o ator. Ele lembra também das transformações físicas que já fez para papéis anteriores, como quando furou a orelha para viver Darkson em “Avenida Brasil”.

Foco na Saúde

Além da estética, Loreto tem motivos de saúde para manter uma rotina de exercícios rigorosa. Como diabético, ele busca não apenas manter a forma, mas também garantir sua longevidade.

“Saúde é fundamental para mim. Quero ser capaz de segurar minha filha no colo pelo maior tempo possível”, reflete o ator. Para isso, ele inclui exercícios diários, como 20 minutos de bicicleta, que ajudam a controlar sua diabetes e melhorar seu bem-estar geral.

