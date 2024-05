Google Noticias Virginia Fonseca impressiona ao mostrar quantidade roupas para doação

A influenciadora Virginia Fonseca está dedicando seus esforços para auxiliar o Rio Grande do Sul em meio à tragédia das chuvas. Além de contribuir financeiramente e direcionar parte dos lucros de sua empresa para ajudar os gaúchos, ela também decidiu enviar roupas para ajudar quem mais precisa.

Recentemente, Virginia compartilhou com seus seguidores um vislumbre do quarto de sua mansão onde estão armazenadas as diversas peças de vestuário que serão enviadas. Mostrando caixas, armários e travesseiros repletos de roupas em ótimo estado, ela revelou a variedade de itens que serão organizados e encaminhados para o Rio Grande do Sul. Entre jaquetas, moletons, pijamas e uma infinidade de camisetas, a quantidade de doações chamou atenção.

Virginia expressou sua intenção de dedicar parte de seu tempo livre para separar e organizar todas as peças que serão enviadas para os gaúchos.

Além de Virginia Fonseca, outros famosos também estão se mobilizando para ajudar o Rio Grande do Sul. Neymar Jr., por exemplo, compartilhou sua contribuição, revelando que mobilizou seu avião para transportar mantimentos para a região afetada.

