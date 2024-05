Tiago Ghidotti Playboy e Andressa Urach lançam edição comemorativa com a eterna Miss Bumbum

O local escolhido para a celebração foi cuidadosamente decorado para refletir o charme e a elegância que marcam a trajetória da revista ao longo dos anos. Sob um clima de festividade, os presentes puderam desfrutar de música ao vivo, coquetéis exclusivos e, é claro, a presença eterna Miss Bumbum Andressa Urach .

A modelo, que já é conhecida por sua beleza estonteante e carisma cativante, brilhou ainda mais durante o evento, irradiando confiança e sofisticação.

Em entrevista exclusiva, Andressa compartilhou sua empolgação com a oportunidade de estampar a capa de uma das revistas mais icônicas do mundo.

“É uma honra fazer parte da história da Playboy “, declarou a modelo. “Estou muito grata pela oportunidade de representar a beleza brasileira nesta edição especial. Espero que os leitores apreciem tanto quanto eu apreciei participar deste projeto incrível.”

Além de Andressa Urach que estava acompanhada do marido, o modelo Lucas Ferraz , o evento contou com a presença de diversas personalidades do mundo do entretenimento que prestigiaram o lançamento da revista.

A atmosfera vibrante e animada da noite refletiu o sucesso e a relevância contínua da Playboy , que continua a ser uma referência de estilo, elegância e sensualidade. Em determinado momento da festa, Andressa Urach , ícone da revista, esteve presente para autografar exemplares aos presentes, adicionando um toque especial de glamour ao evento.

Com uma capa estonteante e um conteúdo exclusivo, a edição da Playboy protagonizada por Andressa Urach promete conquistar os corações dos leitores e reafirmar o lugar da revista como uma das mais influentes e cobiçadas do mercado editorial do publico adulto.

Fotos: Patrícia Devoraes/Brazil News

O post Playboy e Andressa Urach lançam edição comemorativa com a eterna Miss Bumbum apareceu primeiro em EGOBrazil .