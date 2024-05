Google Noticias Felipe Neto arrecada quantia milionária de doações para ajudar o RS

O influenciador digital Felipe Neto iniciou uma campanha para ajudar o Rio Grande do Sul na última segunda-feira, 6, após a tragédia ambiental no estado. Em menos de 24 horas, o youtuber arrecadou uma quantidade milionária de doações para ajudar o sul do Brasil.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Felipe contou que recebeu R$ 3,2 milhões em doações. Sua meta é chegar em R$ 4,8 milhões em breve. Ele também disse que comprou 90 mil litros de água potável engarrafada para serem entregues no RS, usando seu próprio dinheiro. No total, 220 mil litros serão distribuídos para os cidadãos do estado.

Em vídeo compartilhado em seu perfil, o influenciador contou que sua campanha visa distribuir água para as pessoas que estão passando sede no Rio Grande do Sul. Além de oferecer água engarrafada, ele pretende fazer a compra de purificadores de água para ajudar aqueles que estão em lugares de difícil acesso em meio às enchentes.

