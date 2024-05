Tiago Ghidotti Gusttavo Lima celebra ao levar os filhos para conhecer Lionel Messi: ‘Que honra’

Gusttavo Lima dividiu com seus seguidores do Instagram o seu encontro com Lionel Messi neste sábado (4). O cantor e seus dois filhos, Gabriel e Samuel , registraram o momento em uma foto ao lado do jogador. Eles estavam presentes na partida entre o Inter Miami e o NY Red Bulls, que ocorreu no Lockhart Stadium , na Flórida.

“Que honra! Lionel Messi , um verdadeiro ídolo”, foi o que o artista escreveu na legenda da postagem.

Nos comentários, os seguidores do cantor se impressionaram. “Rapaz, como o Messi conseguiu a foto?”, brincou um fã. “Imagina no colégio os meninos: ‘cara esse fim de semana eu tava com o messi e o papai”, disse mais um. “De um lado a maior celebridade do mundo, do outro lado apenas o Lionel Messi”, falou outro.

