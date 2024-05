Tiago Ghidotti Ninguém Supera a Kika: influenciadora comemora seus 18 anos em grande estilo

A influenciadora digital Kika comemorou seus 18 anos em grande estilo na noite desta quinta-feira (02). O Vista Alegre Park, localizado em João Pessoa (PB), recebeu uma estrutura completa com direito a palco, paineis led e efeitos visuais para recepcionar seus mais de 150 convidados.

Entre os presentes, as cantoras Belle Kaffer, e Anna Clara Dias (semifinalista do The Voice 2021), os influenciadores Anderson Neiff, Kauã Gisley, Larissa Flor, Luís Alves, Thulio Hagge e as atrações musicais escolhidas – Os Tralhas, DJ Bruno Odonto . Daniel Almeida e ex Desejo de Menina – se destacaram.

Com o tema “ Ninguém Supera a Kika ” – frase que viralizou de forma nacional nas redes sociais após seu vídeo ter bombado em uma trend- as cores preto, branco e prata dominaram toda a decoração do local.

Seus amigos e familiares marcaram presença com traje all black, enquanto a aniversariante apareceu deslumbrante com um look todo branco. Realizando um sonho, Kika comentou sobre a importância da festa em sua vida e o marco que ela representa.

“Eu não sabia que a festa era um sonho tão grande até começar a planejar os detalhes com meus pais. No final, valeu muito a pena porque tive vários momentos que vou levar pro resto da vida ao lado de toda a galera que estava lá.

Cantei muito, dancei demais no palco com Os Tralhas e me diverti como nunca. Foi inesquecível. Agora eu já estou pensando na próxima!”, comenta entre risadas.

Nascida na Flórida, nos Estados Unidos, Kika mora em João Pessoa/PB desde os sete anos de idade. Atualmente, a influenciadora tem mais de 3.9 milhões de seguidores no Instagram, plataforma onde alcança milhões de visualizações todos os dias em seus stories.

Já no TikTok, a criadora de conteúdo conta com 3 milhões de seguidores e 75.3 milhões de likes somados – após ter sua primeira conta, com quase 10 milhões de seguidores, banida.

Com leveza, criatividade e muito bom humor, Kika é considerada uma das maiores referências em seu nicho e tem tudo para chegar ainda mais longe.

Fotos: @joao.peedro.f / Divulgação: Caldi – Vitoria

