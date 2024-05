Tiago Ghidotti Madonna ensaia sem máscara para show em Copacabana, Rio de Janeiro

Madonna surpreendeu fãs e espectadores ao realizar um novo ensaio sem máscara na última sexta-feira (3), em preparação para seu aguardado show na praia de Copacabana , marcado para o sábado (4). A icônica cantora, conhecida por suas performances inovadoras e provocativas, decidiu deixar de lado a máscara, exibindo sua expressão facial completa.

O ensaio, que ocorreu um dia antes do grande evento, contou com uma participação especial de Pabllo Vittar . No entanto, durante a prática, Madonna optou por usar uma máscara verde, o que resultou na criação de memes nas redes sociais. Alguns internautas compararam sua aparência com o famoso personagem “ O Máscara “, criando um alvoroço online.

O encontro entre Madonna e Pabllo Vittar promete ser um dos pontos altos do show, que promete ser uma celebração da música pop e da diversidade no show que encerra a turnê The Celebration Tour e os 40 anos de carreira da rainha do pop internacional

Com uma carreira que atravessa décadas e continua a inspirar gerações, Madonna continua a surpreender e encantar seu público em todo o mundo. O show em Copacabana promete ser mais um capítulo memorável na história dessa lenda da música.

