Festa de 18 anos da influenciadora Kika contará com mega infraestrutura e várias celebridades

A noite desta quinta-feira, 02, ficará marcada pela festa de aniversário da influenciadora Kika , conhecida pelos seus vídeos de humor na internet que frequentemente alcançam milhões de visualizações. Para celebrar seus 18 anos em grande estilo, a criadora de conteúdo escolheu o Vista Alegre Park, localizado em João Pessoa (PB), para ser o palco deste momento tão especial. A festa está sendo preparada com um grande investimento e sua lista de convidados está repleta de celebridades confirmadas, como Belle Kaffer, Sofia Ferreira, Ingrid Vasconcelos e Alexandre Braz.

Com o tema “ Ninguém Supera A Kika ”, frase que bombou dentro dos comentários do TikTok após um de seus vídeos viralizar na rede social, o evento garante uma mega infraestrutura, com open bar, open food, estrutura sonora completa, efeitos visuais e muita música, por oito horas seguidas, para seus mais de 150 convidados. As cores preto, branco e prata foram as escolhidas para dominar a decoração, inclusive influenciando no look dos convidados, que irão marcar presença com traje all black e, obviamente, no look da aniversariante, que promete se destacar entre todos os outros.

“Estou muito animada! Minha festa de 18 anos sempre foi um sonho pra mim. Estamos pensando em cada detalhe para que todos os meus amigos e familiares aproveitem demais. Tudo que eu mais adoro vai ser incluso de uma forma ou de outra, desde as cores até as músicas. Será memorável, tenho certeza”, compartilha Kika.

Natural da Flórida, nos Estados Unidos, Kika já viveu em Cancun, no México, – com algumas idas e vindas para o Canadá – é fluente em inglês e espanhol, e atualmente é uma das maiores referências dentro do seu nicho. Seu talento, criatividade e personalidade são refletidos em seus números estrondosos: após perder sua primeira conta no TikTok, a qual contava com 10 milhões de seguidores, a influenciadora já conquistou 3 milhões de seguidores e 74 milhõesde likes na rede social, e 4 milhões em seu Instagram. Diariamente seus stories batem 1.2 milhão de visualizações e a média de plays em seus vídeos é de 3 milhões.

