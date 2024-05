Google Noticias Adriane Galisteu revela: O amor leve e descontraído ao lado de Ayrton Senna

Adriane Galisteu compartilhou em uma entrevista sobre seu relacionamento com Ayrton Senna , destacando a leveza e a descontração que trouxe à vida do lendário piloto. Ela descreveu momentos memoráveis de sua relação, incluindo a conexão única que compartilhavam e como essa experiência continua a influenciar sua vida.

Galisteu relembrou a diversão que tinham juntos, destacando o lado descontraído e brincalhão de Senna, que muitas vezes era reservado apenas para aqueles mais próximos. Ela também falou sobre como buscava trazer leveza para a vida do piloto, encorajando-o a relaxar e aproveitar os momentos fora das pistas.

Sobre o dia da tragédia, Galisteu compartilhou os momentos angustiantes antes e depois do acidente fatal, expressando sua tristeza pela perda e o impacto profundo que teve em sua vida e na do Brasil. Ela refletiu sobre a grandiosidade de Senna como pessoa e como isso a afetou profundamente.

Apesar da dor da perda, Galisteu afirmou que aprendeu com essa experiência e valoriza as memórias que compartilhou com Senna . Ela destacou a importância dele em sua vida e como sua história continua a ser parte integrante de quem ela é hoje.

Foto: Reprodução / Instagram

