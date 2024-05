CI Divulgação Miguel Galhardo encerra brilhantemente a temporada de ‘Arlequim, Servidor de Dois Amos’

Brilhando novamente nos palcos, Miguel Galhardo encerrou sua última apresentação nesta segunda temporada do espetáculo teatral “Arlequim, Servidor de Dois Amos” , que retorna após o grande sucesso de fevereiro. O público teve duas oportunidades especiais de apreciar esta produção única, com apresentações marcadas neste mês de abril. A primeira delas ocorreu em 14 de abril, no Teatro Fashion Mall, cativando mais uma vez a plateia lotada. A última apresentação aconteceu no domingo, dia 28 de abril.

Não podemos deixar de mencionar que Miguel encantou os telespectadores como Augusto na novela “Terra e Paixão” , exibida pela Rede Globo, uma produção de Walcyr Carrasco que certamente enriqueceu o currículo de qualquer ator.

Em “Arlequim, Servidor de Dois Amos”, dirigido pela renomada preparadora de elenco da Rede Globo, Cristina Bethencourt , e por Patrícia Levy , Miguel interpreta o papel de Silvio , um personagem emocionante que envolve o público com suas aventuras na trama.

Descrição do Evento:

“Arlequim, Servidor de Dois Amos” foi escrita pelo italiano Carlo Goldoni em 1745 e tornou-se uma referência no estilo de teatro chamado Commedia dell’arte. Com um enredo típico do gênero, a peça gira em torno de dois casais apaixonados cujos amores enfrentam desafios. Arlequim, o personagem principal, uma espécie de “bobo da corte”, oferece um contraponto ao drama romântico. Ao servir a dois patrões sem que um saiba do outro, Arlequim se envolve em inúmeras confusões, culminando em um jantar onde ele enfrenta uma verdadeira gincana para servir seus dois patrões simultaneamente, sem levantar suspeitas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝒊𝒈𝒖𝒆𝒍 𝑮𝒂𝒍𝒉𝒂𝒓𝒅𝒐 (@eumiguelgalhardo)

O espetáculo também apresenta outras figuras típicas da Commedia dell’arte, como Pantaleão, Doutor e a criada espevitada que defende sua patroa, a mocinha injustiçada. Montar um clássico do teatro italiano foi um desafio delicioso para o grupo do Espaço Entre, que está em sua sétima montagem. Sob a direção de Cristina Bethencourt e Patrícia Levy, o elenco recria personagens icônicos da história do teatro, abordando temas ainda atuais como a discriminação da mulher e injustiça social, com o objetivo de entreter e engajar a plateia do século XXI.

O post Miguel Galhardo encerra brilhantemente a temporada de ‘Arlequim, Servidor de Dois Amos’ apareceu primeiro em EGOBrazil .