Tiago Ghidotti Iza exibe barriguinha durante evento dos 100 anos do Itaú e os 40 anos do Rock in Rio

A cantora Iza surpreendeu os fãs ao aparecer no evento realizado nesta segunda-feira (29) na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Grávida de três meses, ela exibiu sua barriguinha, encantando a todos com sua alegria e beleza.

A presença da cantora Iza no evento dos 100 anos do Itaú e os 40 anos do Rock in Rio foi marcada por momentos emocionantes. Vestindo um elegante vestido longo, ela exibiu sua barriguinha de três meses, demonstrando toda sua felicidade pela gestação.

Durante o evento, a cantora foi bastante elogiada pelos fãs, que encheram as redes sociais com mensagens carinhosas e votos de felicidade para a nova fase de sua vida. A identidade da criança e o nome do pai ainda não foram divulgados pela artista.

A presença da cantora no evento dos 100 anos do Itaú e os 40 anos do Rock in Rio foi marcada por emoção e alegria. Grávida de três meses, Iza exibiu sua barriguinha, encantando os fãs e mostrando que está radiante com essa nova fase de sua vida.

Foto: Roberto Filho / Brazil News

O post Iza exibe barriguinha durante evento dos 100 anos do Itaú e os 40 anos do Rock in Rio apareceu primeiro em EGOBrazil .