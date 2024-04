Google Noticias Gretchen responde a críticas em vídeo dançando ao som de “Casca de Bala” com Esdras de Souza

Gretchen , a eterna Rainha do Rebolado , compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (29), ao lado do marido Esdras de Souza , em que aparece animada e dançando. No entanto, a publicação recebeu uma série de comentários negativos dos internautas, que criticaram as partes íntimas da cantora.

Revoltada com as críticas, Gretchen não hesitou em expor os comentários negativos em seus stories, mas logo apagou as postagens e bloqueou os comentários em seus vídeos. Em um dos momentos do vídeo, ela dançou ao som de “ Casca de Bala “, hit do cantor Thullio Milionário .

Uma internauta que criticou a roupa usada por Gretchen recebeu uma resposta direta da cantora: “E você tem o que a ver com a minha periquita? É da sua conta onde? Quem tá comendo ama”. Na legenda do vídeo, Gretchen escreveu: “Bom dia. Boa semana. Simbora povo. Ah, hoje tem live. E o tema é: Porque a velhice agride tanto as pessoas”. Esdras também aparece dançando no vídeo, bem atrás da companheira.

Além das críticas a Gretchen , muitos internautas também deixaram comentários negativos para Esdras, chegando a compará-lo a um “galo garnisé”.

Em resposta, Gretchen disse: “Você já se enxergou direitinho? Quer que eu mande um espelho?”.

Cansada dos haters, a cantora postou uma foto ao lado do marido, enfatizando que está curtindo a vida intensamente, enquanto muitas mulheres estão se preocupando com ela.

