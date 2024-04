Google Noticias Esposa de Stênio Garcia celebra 92 anos do ator: ‘Farei tudo para que chegue aos 100’

Mari Saade fez uma emocionante homenagem ao marido, Stênio Garcia , que celebra mais um ano de vida neste sábado (28). A atriz, de 55 anos, expressou seu amor e admiração pelo ator, que completa 92 anos.

“E hoje é o dia desse rapazinho que alcança os 92 anos de uma vida marcada por muita luta, conquistas notáveis e uma humildade que é rara nos dias de hoje. Sempre disse que me casei com aquele garotinho de Mimoso do Sul, que catava areia do rio e vendia docinhos no trem para ajudar em casa”, compartilhou.

“O Stênio que o público conhece pelos seus trabalhos está tão distante do incrível ser humano que ele é. Somente aqueles que realmente conhecem o ‘teninho’ sabem da criança grande que ele é, cheia de esperança, bondade e amor no coração. Casei-me com a alma mais radiante deste mundo e com um homem que, em quase 26 anos juntos, jamais ouvi falar mal de alguém. Ele é alguém que genuinamente pratica o amor ao próximo, com empatia e profundo respeito. Stênio é luz, é vida, é amor ao próximo, muitas vezes ingênuo como uma criança, pois aos 9.2 anos, seu coração não guarda maldade. E é por isso que se alguém o magoa, desperto como uma leoa (risos)”, brincou.

“É incontestável que Stênio construiu uma carreira admirável, mas sua obra não se compara ao coração generoso deste ‘rapazinho’ de 9.2 anos. Farei de tudo para que ele chegue aos 100, pois pessoas como meu amor merecem ser imortais. Parabéns, Stênio , por tudo o que és e sempre serás. Te amo infinitamente”, concluiu Mari Saade .

