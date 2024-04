Ana Castela leva multidão ao delírio em show no parque aquático Wet’n Wild No último domingo (28), o parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva, interior de São Paulo, foi palco de um espetáculo musical memorável com a apresentação da cantora Ana Castela, com uma carreira repleta de sucessos, a artista proporcionou ao público um show inesquecível. Os portões do parque abriram às 10h, dando início a um dia […]O post Ana Castela leva multidão ao delírio em show no parque aquático Wet’n Wild apareceu primeiro em EGOBrazil.

