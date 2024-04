Tiago Ghidotti Festival Internacional de Cinema de Paraty, um encontro histórico com o audiovisual

Entre os dias 01 e 04 de agosto de 2024, Paraty , com seus encantos naturais, culturais e arquitetônicos, será a vitrine mundial do cinema. Pela primeira vez na região da Costa Verde, Paraty sediará um grandioso evento que entrará para a história do audiovisual.

Idealizado, produzido e com curadoria dos irmãos Bruno e Jane Saglia , o Festival Internacional de Cinema de Paraty chega à histórica cidade com o objetivo de contribuir para a promoção artística, fomentar o turismo local, intensificar a cultura e promover fóruns, palestras, debates, encontros com profissionais do setor, entre outras muitas ações.

Reunindo expoentes do audiovisual e profissionais de extrema relevância em todo o país e no exterior, o Festival destacará uma vasta e ininterrupta programação ao longo de quatro dias, com a exibição de filmes brasileiros e internacionais selecionados para a mostra competitiva, nas categorias:

– Longa-metragem ficção brasileiro;

– Longa-metragem documentário brasileiro;

– Curta-metragem ficção brasileiro;

– Curta-metragem documentário brasileiro;

– Curta-metragem animação brasileira;

– Longa-metragem ficção internacional;

– Curta-metragem ficção internacional.

Além destas, haverá a mostra especial na categoria de Curta-metragem regional, com filmes rodados em Paraty que apresentem a cidade como destaque em seu argumento.

O festival incluirá também mostras especiais e homenagens a personalidades do cinema que se dedicaram à sétima arte.

Destaca-se que o caráter internacional do evento contemplará filmes vencedores nas categorias de Melhor Curta-metragem e Longa-metragem Ficção Brasileiro, os quais serão exibidos nas próximas edições do Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF).

Ademais, o Festival exibirá uma programação exclusiva de filmes de acervo do Museu da Imagem e do Som, do Rio de Janeiro, ao longo de sua programação.

Preparem-se para uma grande experiência da sétima arte no coração da Costa Verde.

Sejam todos bem-vindos ao Festival Internacional de Cinema de Paraty !

