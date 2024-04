Tiago Ghidotti Cantor Anderson Leonardo, do Molejo, morre no Rio de Janeiro

Cantor Anderson Leonardo de 51 anos se tratava contra um câncer na região inguinal. Ele estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, e seu quadro vinha piorando desde domingo (21).

Ícone do pagode dos anos 1990, Anderson Leonardo , de 51 anos, do grupo Molejo, morreu nesta sexta-feira (26), 1 ano e meio após um diagnóstico de câncer na região inguinal. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor e pelo perfil oficial do grupo.

“Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos”, diz a mensagem postada em uma rede social.

Mais conhecido como Anderson Molejão , por causa da conexão com o grupo Molejo, o cantor fez história com seus sucessos animados e bem-humorados.

Nascido no Rio de Janeiro, Anderson é um dos formadores do grupo carioca de pagode, junto com Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera.

Anderson estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, e seu quadro vinha piorando desde domingo (21).

O Molejo estourou grandes hits em todo o país, como “Cilada” , “Caçamba” , “Brincadeira de Criança” , “Dança da Vassoura” , “Paparico” e “ Clínica Geral” .

O grupo, formado no fim dos anos 1980, também emplacou várias músicas de samba-rock, incluindo o próprio “Samba Rock do Molejão” .

Além de fazer o vocal da banda, Anderson também era responsável pelo som do cavaquinho. Ele também atuava como compositor. O registro do Ecadnet conta com 118 composições assinadas pelo artista.

Anderson assina músicas da banda, como “Dança da vassoura” e “Garoto Zona Sul” , além de hits de outros grupos, como a “Cohab City”, sucesso do Negritude Junior.

O primeiro álbum do Grupo Molejo foi lançado em 1993 e foi impulsionado pela música “Caçamba” . O último disco do grupo foi “Molejo Club”, lançado em 2016 e que trouxe faixas inéditas da banda após 6 anos.

Naquele ano, o grupo caiu nas graças novamente do público jovem e descolado, principalmente por causa dos memes e comparações irônicas com artistas como Lady Gaga. A repercussão da banda na internet incentivou a banda a gravar o álbum.

A banda segue em atividade nos palcos, e Anderson cumpriu boa parte da agenda mesmo durante o tratamento contra a doença.

Anderson teve 4 filhos. Dois deles seguiram os passos do pai: o cantor e multi-instrumentista Leozinho Bradock, de 29 anos, e Rafael ‘Molejinn’, de 28, que integra o Grupo Surpreender. O artista também é pai de Alessa Cristyne, de 30 anos, sua primogênita, e de Alice, a caçula, que completa 4 anos em maio.

Diagnóstico de câncer

Em outubro de 2022, Anderson Molejo revelou que foi diagnosticado com câncer. Sem revelar a região atingida pela doença, o cantor anunciou, 2 meses depois, que estava curado.

O anúncio foi feito pela comissária de bordo durante um voo no qual estava o cantor. Anderson foi aplaudido pelos passageiros e levantou os braços para celebrar.

No ano seguinte, em maio de 2023, o cantor anunciou, durante participação no ‘Rocinha Cast’, que retomaria o tratamento contra o câncer.

“Vou lutar até o final”, disse Anderson, explicando que o primeiro diagnóstico da doença foi na região inguinal.

“Eu tava sentindo uma coisa muito pequena e falava: ‘não deve ser nada, deve ser uma gordurinha’. Daí foi crescendo. Eu e minha namorada procuramos o urologista. Aí o cara falou pra fazer uma biopsia. Quando fez, deu que eu tinha um tumor maligno na região da virilha.”

“Primeiro, quando o cara falou, pirei o cabeção. Fiquei parado, já não tava ouvindo mais”, afirmou Anderson, dizendo que ficou animado para o início do tratamento quando descobriu que tinha 70% de chance de cura. Ele relembrou, ainda, que foi nesse período que a notícia se tornou pública, após ele passar mal no hospital por ter ficado em jejum para um dos exames.

“Chorei, fiquei muito triste. Aí comecei o tratamento. Consegui matar o tumor, o câncer. Mas agora parece que vou ter que fazer uma outra fase.”

Anderson explicou ainda que seu câncer era raro e disse que o novo tratamento era para evitar que a doença irradiasse para outras regiões.

O post Cantor Anderson Leonardo, do Molejo, morre no Rio de Janeiro apareceu primeiro em EGOBrazil .