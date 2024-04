Sabrina Sato compartilha clique romântico com Nicolas Prattes Apresentadora compartilhou os registros dos bastidores do programa ‘Sobre Nós Dois' Sabrina Sato, de 43 anos, compartilhou um clique romântico com Nicolas Prattes, de 26, nos bastidores do programa Sobre Nós Dois. Além do registro com o namorado, a apresentadora também publicou fotos sozinha e com o apresentador Marcelo Adnet nesta quarta-feira (24). Na primeira […]O post Sabrina Sato compartilha clique romântico com Nicolas Prattes apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Sabrina Sato compartilha clique romântico com Nicolas Prattes