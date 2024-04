Matteus surpreende com proposta para Isabelle fora do BBB 24 Na noite da última terça-feira, 24, Matteus e Isabelle participaram de uma transmissão ao vivo comandada por ninguém menos que Ivete Sangalo. Durante a conversa, o gaúcho recebeu um convite para assistir a um show da cantora em Manaus. Claro que ele não perdeu a oportunidade e aproveitou o momento para fazer uma proposta especial […]O post Matteus surpreende com proposta para Isabelle fora do BBB 24 apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Matteus surpreende com proposta para Isabelle fora do BBB 24