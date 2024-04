Google Noticias Sabrina Sato arrasa com look ousado para gravação da nova temporada de ‘Sobre Nós Dois’

Sabrina Sato deixou seus seguidores impressionados nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 22, ao compartilhar o look escolhido para gravar a nova temporada do programa ‘Sobre Nós Dois’, que estreará em agosto no GNT e no Globoplay.

Nas fotos postadas em seu feed do Instagram, a apresentadora Sabrina Sato aparece deslumbrante em um vestido longo preto, com um decote generoso e uma transparência que realça suas curvas impecáveis. O look ousado também destaca sua lingerie preta.

“Boas histórias e alguns segredinhos dos nossos convidados na nova temporada de #SobreNósDois, em agosto no @gnt e no @globoplay”, escreveu Sabrina Sato , a namorada do ator Nicolas Prattes na legenda da publicação.

Os fãs não pouparam elogios nos comentários. “Deusa”, disse a apresentadora Angélica. “Que maravilhosa”, comentou a cantora Ivete Sangalo . “A mais linda”, escreveu um seguidor. “Olhei e gritei: perfeita”, confessou outra. “Perfeita demais”, elogiou uma fã. “Maravilhosa. Tem classe e é leve”, afirmou mais uma admiradora.

