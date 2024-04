Google Noticias Gretchen defende marido e responde críticas sobre sua aparência

Gretchen , conhecida como a “Rainha do Rebolado”, está casada com o músico Esdras de Souza desde 2020, sendo ele seu 18º marido. Recentemente, a cantora usou suas redes sociais para rebater comentários sobre sua aparência e sua relação com Esdras.

Em uma transmissão ao vivo, Gretchen se dirigiu aos críticos: “Fiz uma dancinha hoje e vi um monte de hater e mulher mal amada que tem um ‘tribufu’ do lado dela e vem falar do meu marido. Vem falar que ele é estranho, que parece um boneco de plástico”.

Ela continuou sua defesa, destacando a exclusividade do relacionamento: “Ele não tá dormindo com você, meu amor. Ele não está do seu lado, ele tá do meu e te garanto que tudo que ele faz pra mim o seu não faz pra você”.

Com essa atitude, Gretchen reforça sua confiança e amor por Esdras, defendendo sua relação e sua felicidade.

