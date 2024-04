Anitta arrasa em ensaio para o novo álbum ‘Funk Generation’ com looks ousados Anitta, aos 31 anos, surpreendeu seus fãs ao compartilhar, nesta segunda-feira (22), novas fotos para divulgar seu mais recente álbum, “Funk Generation“. No ensaio fotográfico, a cantora exibiu uma produção com peças diferenciadas e cheias de estilo. O destaque ficou por conta de um maiô com recorte moderno na região dos seios, combinado com um […]O post Anitta arrasa em ensaio para o novo álbum ‘Funk Generation’ com looks ousados apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Anitta arrasa em ensaio para o novo álbum ‘Funk Generation’ com looks ousados