Gusttavo Lima surpreende ao levar cavalo ao palco em show em BH

No último sábado, durante seu show no Mineirão em Belo Horizonte, Gusttavo Lima , aos 34 anos de idade, surpreendeu o público ao trazer um cavalo para o palco.

O animal, pertencente ao seu haras, é da raça Friesian, conhecida por sua postura imponente e crina voluptuosa, longa e sedosa.

O Friesian, ou cavalo frísio, é apreciado não apenas por sua beleza, mas também por sua inteligência e docilidade, o que o torna ideal para o adestramento clássico, circense e a equitação.

No Brasil, um exemplar adulto dessa raça pode chegar a custar até R$ 500 mil, refletindo seu valor e exclusividade. Essa inusitada aparição do cavalo adicionou um toque especial e memorável ao show de Gusttavo Lima , encantando a plateia com a presença majestosa do animal.

Foto: Instagram

