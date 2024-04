Tiago Ghidotti Gusttavo Lima encerra turnê “Buteco” com show histórico em Belo Horizonte

No último sábado (20), o cantor sertanejo Gusttavo Lima realizou a última edição do seu famoso festival “ Buteco ” no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em um evento marcado por emoção e grandes momentos musicais. A apresentação fez parte da turnê de despedida do projeto, que rodou o Brasil levando o melhor da música sertaneja para milhares de fãs.

Além do anfitrião Gusttavo Lima , o show contou com a presença de diversos outros artistas renomados. O evento foi anunciado como o último “ Buteco “, nome dado pelo cantor a esses grandes shows que percorreram o país.

“A toda boa história um dia chega ao fim, e chegou a hora de escrevermos o nosso capítulo final em 2024”, comentou Gusttavo Lima , emocionando os fãs que lotaram o estádio para a despedida.

A turnê de despedida passou por diversas cidades brasileiras, como Cuiabá (MT), Palmas (TO), Curitiba (PR), Vitória (ES), Goiânia (GO), Fortaleza (CE) e São Paulo (SP), reunindo multidões em cada apresentação.

Com ingressos esgotados para a edição de Belo Horizonte, o evento foi um sucesso absoluto, reafirmando a posição de Gusttavo Lima como um dos maiores nomes da música sertaneja atual.

A despedida não foi um adeus, mas sim um brinde à jornada incrível que compartilharam, celebrando cada momento da história do “ Buteco ” com alegria e gratidão.

O festival “ Buteco ” foi um projeto criado por Gusttavo Lima em 2018, inspirado no DVD “ Buteco do Gusttavo Lima ” lançado em 2014. O evento reuniu grandes sucessos do sertanejo romântico e de raiz, além da moda de viola, e se tornou um dos maiores e mais importantes festivais de música do país. Desde então, o “Buteco” percorreu diversas cidades brasileiras, levando música e entretenimento para milhares de fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por EGOBrazil (@egobrazil)

O post Gusttavo Lima encerra turnê “Buteco” com show histórico em Belo Horizonte apareceu primeiro em EGOBrazil .