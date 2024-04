Tiago Ghidotti Davi Brito, campeão do BBB 24, se diverte em festa em meio a suposto término com Mani Rêgo

Após o suposto término de seu relacionamento com Mani Rêgo , Davi Brito , o vencedor do Big Brother Brasil 24, mostrou que está seguindo em frente e se divertiu em uma festa na noite deste domingo (21), em Salvador, na Bahia. O novo milionário do Brasil marcou presença na festa de comemoração de sua vitória no reality show, que aconteceu no Campo da Pronaica, no bairro de Cajazeiras 10, na capital baiana, sua cidade natal.

Durante o evento, Davi cantou junto com os artistas Silvanno Salles e Kart Love , demonstrando todo seu carisma e animação. O ex-BBB também não perdeu a oportunidade de dançar e se declarou como ‘o embaixador do arrocha’, mostrando sua paixão pela música e pela cultura baiana.

Antes da festa, Davi fez um post nas redes sociais pedindo perdão a Mani Rêgo , em meio às polêmicas que envolveram o suposto término do relacionamento. No sábado (20), Mani fez um desabafo em suas redes sociais e deixou de seguir Davi no Instagram. Em apoio a ela, diversos famosos se manifestaram e a influenciadora ganhou mais de 500 mil seguidores, enquanto Davi perdeu a mesma quantidade em seu perfil. Mani também removeu o status de ‘esposa’ que tinha em seu perfil com o nome do ex-BBB.

“Mani, é uma loucura tudo que está acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado com fatos, informações e conflitos, e imagino que você também. Ainda estou tentando entender as coisas… Não vou me justificar, mas vou gritar para o mundo a mulher gigante que você é.

É muito difícil conseguir te dizer o que estou sentindo. Mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Estou tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito, para conseguir evoluir, com tanta coisa acontecendo”, escreveu Davi em parte de seu post.

Foto: Fred Pontes/Divulgação

