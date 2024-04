Renato Cipriano Amanda Meirelles vencedora do BBB e Jaqueline Grohalski vencedora de A Fazenda, juntas no Programa Silvio Santos

Se tem alegria e diversão, tem “ Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel ” na televisão. Neste domingo, 21 de abril , a apresentadora recebe muitos convidados especiais para deixar a noite ainda mais animada.

No “ Qual É A Música ” ninguém vai conseguir ficar parado com o pagode contagiante do Jeito Moleque . O grupo canta seus sucessos, além de competir com ninguém menos que Chrigor, Netinho de Paula e Márcio Art . Os músicos – que atualmente fazem parte do projeto Samba 90 Graus – trazem clássicos atemporais ao palco e também colocam todo mundo para cantar.

O “ Jogo das 3 Pistas ” traz duas campeãs de reality shows, que vão mostrar que também são boas de adivinhação. Amanda Meirelles e Jaqueline Grohalski conversam com Patricia a respeito de suas trajetórias artísticas e participam do game, onde terão até três dicas para acertarem as palavras de cada ficha.

Com talentos sempre surpreendentes, o “ Show de Calouros ” terá apresentações da família acrobata Trio Tangará, da dupla sertaneja Eliza e Thalita, dos sósias brasileiros de As Branquelas e do dançarino de sapateado Lucas Bazanella. Todos serão avaliados pelo time de jurados que, nesta semana, será composto por Marcia Sensitiva, Victor Sarro, Xaropinho, Aline Mineiro, Aretuza Lovi e Felipeh Campos.

No “ Nada Além De 1 Minuto ”, a participante Karina terá a chance de encarar diversas provas de até 60 segundos na busca pela premiação em dinheiro. Já as “ Câmeras Escondidas ” trazem uma seleção das melhores pegadinhas, entre as quais a inédita “ A Chave do Tamanho ”, que homenageia Monteiro Lobato na semana de aniversário do autor ao colocar crianças em cenários inusitados que ‘aumentam’ e ‘diminuem’ de tamanho.

Patricia recebe ainda, em nome de seu pai, Silvio Santos, o troféu de “ Maior Personalidade da Televisão Brasileira em 70 Anos ” – segundo enquete realizada pelo site NaTelinha com 20 jornalistas especializados no segmento – das mãos dos jornalistas Sandro Nascimento e Fabrício Falcheti.

O “Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel” vai ao ar neste domingo, a partir das 20h, no SBT!

