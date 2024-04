A Banda Uó está de volta: show no Hopi Pride marca retorno aos palcos No último sábado, dia 20, a Banda Uó retornou oficialmente aos palcos em uma apresentação especial no Hopi Pride Festival, em Vinhedo, interior de São Paulo. Este foi o primeiro show do trio desde que anunciaram o retorno à música. Formado por Mel Gonçalves, Mateus Carrilho e Davi Sabagg, o grupo fez uma apresentação empolgante […]O post A Banda Uó está de volta: show no Hopi Pride marca retorno aos palcos apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

A Banda Uó está de volta: show no Hopi Pride marca retorno aos palcos