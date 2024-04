Wesley Safadão aquece a noite fria de sexta-feira com show lotado no CTN em SP Em uma noite gelada de sexta-feira, o cantor Wesley Safadão aqueceu os corações dos fãs no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo. Com uma performance envolvente, Safadão não apenas esquentou a plateia com seus sucessos, mas também encantou a todos com sua energia contagiante. O público, que lotou a casa, não poupou energia […]O post Wesley Safadão aquece a noite fria de sexta-feira com show lotado no CTN em SP apareceu primeiro em EGOBrazil.

