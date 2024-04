Tiago Ghidotti Quitéria Chagas Prestigia Show Acústico do SPC 2 na Arena da Barra



Quitéria Chagas, renomada atriz e figura pública, marcou presença no emocionante show acústico do Só Pra Contrariar 2 (SPC 2), realizado na noite de sexta-feira (19) na Arena da Barra. Sua presença acrescentou ainda mais brilho a um evento que já prometia ser inesquecível para os fãs do grupo.



O show, que faz parte da turnê do álbum “SPC Acústico 2 – Música Boa ao Vivo”, encantou o público com suas releituras de sucessos consagrados do grupo e novas interpretações de clássicos da música brasileira. Quitéria Chagas, conhecida por sua elegância e talento, desfrutou do espetáculo ao lado de amigos e fãs, demonstrando sua admiração pela banda e pela atmosfera contagiante do evento.

Em entrevista exclusiva nos bastidores, Quitéria compartilhou sua empolgação em estar presente no show, destacando a importância da música em sua vida e a conexão especial que possui com as canções do SPC. “É uma honra poder prestigiar esse momento único. A música sempre foi uma parte essencial da minha trajetória, e poder vivenciar essa energia incrível aqui hoje é realmente inspirador”, afirmou a atriz.

Além de aproveitar a música e a atmosfera festiva, Quitéria também tirou alguns momentos para interagir com os fãs, posando para fotos e distribuindo sorrisos. Sua presença foi calorosamente recebida pelos admiradores, que demonstraram sua gratidão e admiração pela atriz.



A participação de Quitéria Chagas no show acústico do SPC 2 na Arena da Barra não apenas enriqueceu o evento com sua presença marcante, mas também evidenciou a importância da música como elemento unificador e fonte de alegria para pessoas de todas as esferas da vida.

Sua presença foi um testemunho vivo do poder transformador da música e da capacidade de artistas talentosos como o Só Pra Contrariar de tocar os corações de seu público.

O post Quitéria Chagas Prestigia Show Acústico do SPC 2 na Arena da Barra apareceu primeiro em EGOBrazil .