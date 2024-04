Google Noticias Lucas Souza adota bezerro de A Fazenda 15: “Novo integrante da família”

O ex-militar Lucas Souza pegou seus seguidores de surpresa ao anunciar um novo membro em sua família. Participante de A Fazenda 15 , o ex-marido de Jojo Todynho contou que adotou um bezerro que esteve no reality show da Record.

Em seu perfil oficial do Instagram, Lucas publicou uma foto ao lado no novo animalzinho de sua fazenda. “Pessoal, esse é o novo integrante da Família. Bernardo , bezerro da @afazendarecord, agora é meu”, contou o ex-peão na legenda da publicação.

Segundo informacoes, Bernardo irá ficar na fazenda da família de Lucas no interior de São Paulo e será transformado em um reprodutor. O famoso ainda contou que o bezerro terá um adestrador para crescer bem forte e dócil.

A ideia veio quando Lucas , que criou um grande carinho pelo bicho, descobriu que ele havia sido vendido. Com isso, procurou o novo dono para trazê-lo para casa. “Eu dei nome, cuidei e quando o programa terminou, sempre me lembrava o quanto era bom lidar com os bichos, no meio daquela competição toda. Soube que o Bernardo estava sendo vendido e não pensei duas vezes para comprá-lo. O meu pet é diferenciado”, declarou ele.

