Hopi Pride Festival celebrou a Diversidade LGBTQIAPN+ no Hopi Hari No dia 20 de abril, o Hopi Hari, conhecido parque de diversões localizado em Vinhedo (SP), se transformou no palco de celebração da diversidade com o aguardado Hopi Pride Festival 2024. Este evento, único em seu gênero no Brasil, foi uma jornada de 16 horas de música, entretenimento e orgulho LGBTQIAPN+. Com um line-up cuidadosamente […]

Hopi Pride Festival celebrou a Diversidade LGBTQIAPN+ no Hopi Hari