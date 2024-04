Filhos de Paulo Gustavo aparecem em novas fotos fora do Brasil Os filhos do humorista Paulo Gustavo com o dermatologista Thales Bretas, Romeu e Gael, estão vivendo uma temporada em Sydney, na Austrália. Como parte de um período de convivência mais próximo com a família de Thales e para proporcionar aos meninos uma imersão na língua inglesa. Thales compartilhou fotos dos passeios com os pequenos, mostrando […]O post Filhos de Paulo Gustavo aparecem em novas fotos fora do Brasil apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Filhos de Paulo Gustavo aparecem em novas fotos fora do Brasil