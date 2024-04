Google Noticias Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão juntos de novo? Entenda

Depois que Wanessa Camargo (41) saiu do BBB 24 , a cantora anunciou o término de seu relacionamento com Dado Dolabella (43). Na noite da última quarta-feira, 17, aconteceu o after secreto, festa organizada por Yasmin Brunet (35) para comemorar o final do programa. Durante o evento, foi noticiado que Wanessa e Dado marcaram presença juntos. Será que os dois retornaram o romance?

Procurada a equipe de comunicação da cantora Wanessa Camargo reforça que não tem comentários para imprensa com relação à vida pessoal da artista e prefere não responder sobre o possível retorno dos dois.

Procuramos tambem Dado Dolabella para esclarecer sobre os boatos de que ele está junto com a ex-BBB, mas, até o momento, o ator não respondeu e nem retornou o contato, o espaço segue em aberto.

Segundo o colunista Léo Dias, Wanessa marcou presença acompanhada de Dado no evento de despedida do reality show da Globo. Inclusive, a possível reconciliação foi exposta por um dos convidados da festa, que publicou um registro em que a cantora aparece conversando com antigos colegas de confinamento.

Diante desse cenário, o Jornal Extra já divulgou que Wanessa e Dado retornaram com a relação amorosa. Supostamente, a volta do casal foi feita na última quarta-feira, 17, durante a festa organizada por Yasmin Brunet após o BBB 24 .

