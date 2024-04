Tiago Ghidotti Fernanda Comora do grupo Record ganha o coração de toda Campinas e região

Ela é sucesso!! Apresentadora Fernanda Comora do grupo Record vem ganhando a cada dia mais o coração de toda Campinas e região!

Dona de um sorriso largo e uma energia contagiante, Fernanda Comora , segundo dados do Kantar Ibope, obtém a vice liderança absoluta e isolada em audiência em toda Campinas e região com público estimado em mais de 6 milhões de telespectadores, em um horário disputado com outras grandes emissoras que exibem nessa faixa programação nacional, das 14h30 às 15h30.

Quem roda os canais de televisão no horário vespertino, certamente já se deparou com o ‘Tha Com Tudo’, a atração diária em estilo revista eletrônica, que é sucesso absoluto em audiência, com temas bem variados que englobam saúde, beleza, factual, gastronomia, entretenimento e que é exibida pela Thathi Record, afiliada da Record em Campinas e comandada por ninguém menos que ela… A ‘loira’, como é intitulada carinhosamente por seus telespectadores!

Fernanda já tem uma longa trajetória na televisão brasileira, iniciou na Rede TV, também apresentou por anos o Profissão Mulher na NGT, além do famoso Glow Up, programa do grupo Caras.

Mas foi na Thathi Record seu maior desafio, já que começou na emissora com o Balanço Geral edição de sábado, programa que até então tinha cunho exclusivamente jornalístico e aos poucos foi se adaptando ao entretenimento devido ao crescimento da audiência após o início do novo formato apresentado por ela. Atração essa aliás, que desde sua estreia em março de 2022, é vice líder absoluta em audiência também.

Nascida em São Paulo e moradora de Alphaville em Barueri, o que levou Fernanda a se encantar por Campinas?

Em um bate papo bem descontraído, que aliás é a marca registrada da apresentadora, ela reponde de prontidão:

– Campinas é uma cidade maravilhosa, com pessoas incríveis, receptivas, carinhosas, inteligentes e extremamente participativas, não tem como não se apaixonar por essa região tão encantadora.

Eu não abro mão da participação de quem acompanha o programa, sempre digo que “sou uma mera representante”, quem manda no programa são as pessoas que assistem.

Perguntamos qual é o segredo do sucesso do programa ‘Tha com Tudo’, do programa Balanço Geral edição de sábado e claro, também de sua explosão nas redes sociais, já que movimenta somente em seu Instagram, mais de uma milhão de seguidores?

Ela faz questão de ressaltar: “Não faço nada sozinha!! Claro que amo muito me comunicar, saber ouvir ainda que em pensamento quem está do outro lado da telinha, mas a direção de uma empresa é fundamental para crescimento e sucesso da mesma. Eu realmente me sinto privilegiada por Deus!

Pois nada adianta você ter vontade de trabalhar com afinco, ter novas ideias e se entregar de corpo e alma, se a empresa não te der as ferramentas necessárias e não embarcar nessa jornada junto com você. E eu tenho isso!

Nossa diretora geral Nathalie Pilan é uma gestora incrível, é amiga, ouve a voz da população e faz questão de uma TV humanizada, isso além de ser incentivador nos renova diariamente fazendo com que toda equipe de o máximo de si todos os dias.

Eu tenho uma equipe muito interessada, dedicada e que se atenta a tudo o acontece a cada momento para levarmos informação em primeira mão priorizando sempre a verdade e necessidade do nosso telespectador.

É um trabalho realmente elaborado por muitas mãos, um trabalho de equipe, um trabalho em conjunto que resulta em sucesso!”

Para finalizar perguntamos qual seria o próximo voo de Fernanda?

Com sorriso discreto ela responde… “Deus comanda minha vida e o futuro a Ele pertence!”

Realmente Fernanda é um encanto de pessoa, extremamente profissional e sensível ao próximo! É um mix de determinação, amor, força e alegria. Parabéns!!

Crédito: Beleza – Thiago Lacorte

