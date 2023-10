Vera Fischer coloca apartamento luxuoso de R$ 6 milhões à venda: confira fotos

Com quatro quartos, 240m² e piscina privativa, cobertura de Vera Fischer está à venda para milionários

A atriz Vera Fischer está em busca de um comprador para um apartamento luxuoso em que mora no Leblon. Com 240m², o imóvel mais parece uma mansão e está sendo vendido pelo valor de R$ 6 milhões, na faixa média do bairro nobre do Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal Extra, a famosa decidiu colocar à venda a propriedade, que conta com quatro quartos, cinco banheiros e dois andares, localizado na cobertura do prédio. Até uma piscina privativa está incluída no apartamento, com vista privilegiada. Quem adquirir o apartamento vai ter de pagar mais de R$ 3 mil de condomínio e R$ 1200 de IPTU.

Vera vai morar no Jardim Botânico, bairro vizinho. Nas redes sociais, ela mostrou parte da mudança, com uma sala cheia de caixas. A loira também decidiu abrir mão da coleção de DVDs e anunciou a venda de parte do material no Twitter.

O apartamento que está sendo vendido é inconfundível e já apareceu em diversos cliques das redes sociais de Vera. O destaque é mesmo o piso superior, com a piscina em que a musa já exibiu os pernões muitas vezes. Confira fotos:

FILHA DE VERA FISCHER LEVA VIDA DISCRETA

Recentemente, a cantora Vera Fischer revelou como está a filha, Rafaela Fischer , que vive longe dos holofotes há anos. No passado, ela tentou engatar na vida artística, mas não suportou as comparações com a mãe e resolveu se recolher.

Para quem não sabe, Rafaela tem 44 anos, é natural do Rio de Janeiro, formada em Artes Cênicas e trabalhou como atriz de teatro durante muitos anos – ela subiu no palco pela primeira vez aos 14, por exemplo. Filha de Vera Fischer com o ator Perry Salles , que morreu em 2009, ela tem um irmão: Gabriel Camargo .

O ano em que perdeu o pai, foi o mesmo em que ela deu um passo importante na carreira: a estreia na televisão. A morena ficou conhecida pelo público brasileiro quando encarnou o papel de Raquel , de Viver a Vida (2009).