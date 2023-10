Google Noticias Solteirona, Lexa é flagrada no colo de ex-BBB durante festinha íntima

Após o divórcio de MC Guimê, Lexa foi vista em uma situação próxima com o ex-participante do BBB, Matheus Lisboa, na última terça-feira (03). As imagens mostram a cantora em um ambiente descontraído, sentada no colo de Matheus, enquanto participavam de uma festa entre amigos em São Paulo.

Segundo informações do portal Circo da Mídia, o encontro ocorreu durante uma sessão de karaokê, que contou com a presença de Gabi Lopes, ex-participante de Malhação. A página também especulou que Lexa e Matheus já se conheciam por meio de amigos em comum e que estavam aproveitando um “momento de diversão”. Ao entrar em contato com a equipe de assessoria de Lexa, eles negaram os rumores de um envolvimento romântico, afirmando que eles são apenas amigos.

É importante lembrar que Lexa está solteira desde o dia 21 de setembro, quando anunciou o fim definitivo de seu casamento com MC Guimê. O relacionamento teve uma reviravolta após a polêmica desclassificação do funkeiro no Big Brother Brasil 22, levando ao término, que foi posteriormente reatado, mas agora estão separados novamente.

Matheus Lisboa, para aqueles que não o reconhecem, participou da 16ª edição do reality show da TV Globo. Posteriormente, em 2017, ele integrou o elenco de A Fazenda: Nova Chance, onde obteve sucesso ao conquistar o terceiro lugar na competição. Atualmente, ele atua como influenciador digital.

