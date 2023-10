Puerpério? O verdadeiro significado da música ‘Me Espera’, de Sandy

Após o término do casamento de Sandy e Lucas Lim a, que estiveram juntos por 24 anos, surgiu novamente uma teoria conspiratória relacionada a um dos sucessos da filha de Xororó. A canção “Me Espera,” uma parceria com Tiago Iorc, seria realmente uma declaração da cantora a Lucas Lima, pedindo para que ele a esperasse durante o puerpério?

Na realidade, essa explicação é completamente infundada e originou-se nas redes sociais. Os pais de Theo , de 9 anos, já haviam esclarecido a composição lançada em 2016 durante uma participação no programa “Vai, Fernandinha,” do Multishow, em 2019.

Ao contrário do que o público especula sobre uma homenagem ao músico, a letra foi na verdade concebida a partir da perspectiva do próprio Lucas durante uma crise no relacionamento, período de muito trabalho e cuidados com o filho, nascido em 2014. A música expressa a necessidade de ambos esperarem um pelo outro durante tempestades na vida.

“Quando ela estava produzindo o álbum ‘Meu Canto,’ foi quando escrevemos a música ‘Me Espera.’ Naquela época, eu estava trabalhando muito, e ela também estava muito ocupada. Estávamos cuidando de Theo, que era um bebê quase recém-nascido na época,” explicou Lucas Lima . “Estávamos ocupados com nossas vidas pessoais, e ele estava cuidando disso,” acrescentou Sandy, desmentindo a ideia de que a música se referia à maternidade da cantora.

Recentemente, Sandy falou novamente sobre a canção em sua participação no programa “Caldeirão do Mion” da TV Globo, em 19 de agosto. Ela explicou que “Me Espera” surgiu durante uma viagem planejada com o propósito de compor músicas. “Nós temos um refúgio nas montanhas do sul de Minas, onde costumamos ir de vez em quando, e muitas vezes vamos para relaxar e deixar a criatividade fluir. Foi lá que começamos a compor ‘Me Espera’,” explicou ela.

Sandy também enfatizou que a ideia para a letra foi originada por Lucas, contrariando as especulações na internet. Ela explicou que deixaram um espaço para Tiago Iorc contribuir e juntos concluíram a canção que se tornou um grande sucesso.