Promoter Helinho Calfat promove Noite de Halloween estrelada em sua casa em São Paulo

O famoso promoter Helinho Calfat transformou sua residência em São Paulo em um verdadeiro cenário de terror na noite desta quinta-feira (28) para celebrar a coletiva de Imprensa do Baile do Helinho Halloween que acontecerá em São Paulo em novembro. O jantar que reuniu diversas personalidades, foi um sucesso assustadoramente divertido.

Entre os convidados ilustres, destacaram-se a ex-participante de “A Fazenda”, Gyselle Soares , o músico e ator Nicholas Torres também marcaram presença

O ex-BBB Ricardo Camargo , carinhosamente conhecido como “ Alface ” pelo público do último Big Brother Brasil , trouxe seu carisma para esse jantar.

O evento contou com a presença da socialite Val Marchiori, que sempre rouba os holofotes com seu estilo extravagante e, desta vez, não foi diferente. O casal Deborah Albuquerque e seu marido, o médico Bruno Salomão , conhecidos por serem um dos casais mais queridos do programa “Power Couple”, também abrilhantaram a noite.

Mais tarde, o casal Naldo Benny e Ellen Cardoso, a famosa “ Moranguinho “, chegou à festa, causando frisson entre os presentes. A cantora Adriana Ribeiro e seu marido Albert Bressan também fizeram parte da celebração.

Além disso, a Ex-Master Chef Aritana Maroni e a Ex-Jogadora de Basquete Hortensia Marcari completaram a lista de convidados, garantindo que a festa fosse uma mistura única de talento, beleza e diversão.

A decoração da casa de Helinho Calfat não poupou detalhes para criar uma atmosfera verdadeiramente assustadora, com abóboras iluminadas, teias de aranha e uma variedade de monstros e criaturas horripilantes que surpreenderam os convidados a cada passo.

Com boa musica e uma pista de dança animada, o jantar de Halloween de Helinho Calfat mostrou mais uma vez por que ele é conhecido como um dos promoters mais renomados do Brasil. A noite foi repleta de sustos, risadas e muita diversão.

Sem dúvida, o evento de Helinho Calfat foi um sucesso absoluto e deixou a todos com lembranças assustadoramente divertidas.

