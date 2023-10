Tiago Ghidotti Nadson O Ferinha lança o DVD completo “Serestão do Ferinha” em nas plataformas digitais

Nadson O Ferinha está prestes a presentear seus fãs com um novo projeto. O DVD intitulado “Serestão do Ferinha”, gravado em Salvador, na Bahia, vem com a intenção de tocar os corações dos amantes do segmento arrocha. Somando 10 faixas inéditas, o álbum conta com participações especiais de Nattan, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, e Klessinha a Baronesa.

“Serestão do Ferinha” é uma ode à paixão e ao romantismo, com Nadson entregando seu inconfundível estilo arrocha em cada uma das canções. As músicas que fazem parte deste produto são: “Sete Bilhões”, “Clima Frio” feat Nattan, “Posta Aí”, “Cópia Exata” parceria com Tarcísio do Acordeon, “Se For Terminar”, “Só Falta Eu” com Vitor Fernandes, “Respeita Quem Te Amou”, “Tu Vai Beber”, “Moça da Caixa Postal” ao lado de Klessinha a Baronesa e “Passa Tempo”, que se destaca como o single foco do álbum. A faixa em questão foi composta por Delsinho Lago e Silas Bass, e traz uma melodia contagiante e letra envolvente.

“Muito feliz em poder compartilhar finalmente com vocês o meu DVD completo. As músicas vão dar aquela sensação gostosa de que vai te convidar para dançar. Todas as faixas deste álbum são importantes, mas estamos apostando muito em ‘Passa Tempo’, essa canção fala por si só, não deixem de conferir o álbum “Serestão do Ferinha”, afirma o artista.

SOBRE NADSON O FERINHA

Nascido em Tobias Barreto, em Sergipe, Nadson teve a sua primeira exposição à música por meio da família. Desde jovem, ele mostrou uma afinidade natural com a arte, tocando e cantando nas reuniões familiares. Inclusive, foi por um tio que recebeu o apelido “O Ferinha”, que mais tarde se tornaria seu nome artístico.

O inicio da carreira de Nadson O Ferinha foi marcado por apresentações em bares e festas da região, quando um garoto tinha apenas 11 anos. Sua voz cativante rapidamente chamou a atenção do público e produtores musicais, que lhe convidaram para participar do Programa do Gugu, comandado por Gugu Liberato, na Record, onde conheceu Pablo, seu ídolo e uma de suas maiores referências musicais.

