Lucas Souza tem direito a indenização? Advogada explica qual seria o posicionamento ideal

Em entrevista exclusiva, a advogada Nayhara Cardoso e a psicóloga Vanessa Gebrim explicam situação de Lucas Souza em ‘ A Fazenda ’

De acordo com a profissional, a intolerância pode gerar direito a indenização por danos morais e podem levar o participante ofensor a responder por crime de homofobia. “Tem-se, por fim, que a exposição em rede nacional acarreta maior abalo emocional à vítima, que poderá acionar a justiça para obter a reparação do dano causado” , completou.

Posicionamento ideal da Record TV

E qual deveria ser o posicionamento ideal da Record TV? “É dever da Emissora se pronunciar sobre o ocorrido e aplicar ao menos uma advertência ao participante, na qual havendo reincidência o participante poderá ser expulso do reality” , explicou a Dra. Nayhara Almeida Cardoso .

Em entrevista exclusiva, ela ainda disse que a expulsão do participante que cometer insinuações homofóbicas deve ser analisada com base no contrato com o reality e o grau da ofensa promovida. Entretanto, além de questões judiciais, as situações enfrentadas por Lucas Souza também podem afetar o psicológico do participante.

Danos à saúde mental

A CONTIGO! também conversou com a psicóloga Vanessa Gebrim , especialista em Psicologia Clínica, que apontou os fatores prejudiciais para a saúde mental do ex-marido de Jojo Todynho .

“Pode trazer sérios prejuízos emocionais na vida da pessoa que sofre o preconceito, como um intenso sofrimento, incluindo problemas de autoestima, quadros de ansiedade, isolamento, sintomas de depressão” , explicou. O confinamento no reality pode aumentar ainda mais o quadro de ansiedade e estresse.

“Reality shows estão sempre sujeitos a transmitir esses comportamentos, mas não se pode ignorar quando esses assuntos vêm à tona. Ao contrário, cumpre-se um interessante papel social quando essas agressões recebem os devidos alertas e punições adequadas para avisar que isso não cabe na sociedade” , finalizou a profissional.