Latino se declara para sua noiva Raffa Rarbbie em seu aniversário

A semana é de comemoração para o cantor Latino , sua noiva Raffa Rarbbie faz aniversário e o artista não poderia deixar de se declarar para sua parceira.

” Quero celebrar não apenas o seu aniversário, mas também o quanto você representa em minha vida. Estamos vivendo um momento incrível, tanto em nosso relacionamento pessoal quanto em nossa carreira profissional.

Quando dizem que encontramos nossa alma gêmea, muitas vezes pode parecer uma mera expressão, mas com você, Raffa, eu realmente sinto que encontrei o porto seguro que sempre busquei. Sua presença em minha vida traz um equilíbrio emocional que eu nunca havia experimentado antes.

Você é mais do que uma parceira; você é o pilar que me sustenta em momentos de dificuldade. É inegável a sua determinação e dedicação em me levantar quando tropeço, fazendo de tudo para que eu não caia. Sua força e apoio são inestimáveis, e sou imensamente grato por tê-la ao meu lado ” disse o cantor.

Crédito divulgação

