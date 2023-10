Google Noticias Juliette Freire faz post preocupante e deixa fãs em alerta

A cantora Juliette Freire compartilhou nas redes sociais sua sensação de abatimento na quarta-feira (4). Através de uma publicação em seu perfil no Twitter, a vencedora do BBB21 desabafou sobre suas preocupações. Nos comentários de seu post, seus seguidores, conhecidos como “Cactos”, ofereceram apoio e conforto.

“Hoje estou precisando de um pouco de calma. Preciso ouvir que tudo vai dar certo!”, confessou a ex-BBB em seu perfil na plataforma de microblogs. Os fãs de Juliette Freire demonstraram preocupação e a confortaram nos comentários. Um admirador escreveu: “Querida, não sei o que aconteceu, mas estou aqui com você. Mantenha a fé, tudo vai dar certo!”, expressando sua crença na solução positiva.

Outra seguidora da cantora deixou palavras de encorajamento: “Você é uma luz e irradia brilho por onde passa. Tenho certeza de que superou as tribulações que está enfrentando agora e que sairá vitoriosa. Força, minha querida, estamos todos ao seu lado”, desejou ela no post reflexivo de Juliette nas redes sociais.

Vale lembrar que não é a primeira vez que Juliette Freire compartilha seus sentimentos e deixa seus fãs apreensivos com seus desabafos públicos. Em julho, a ex-sister usou a mesma plataforma para falar sobre a dificuldade de tomar decisões importantes em sua vida. “Às vezes, precisamos tomar decisões que doem. Ser racional é doloroso”, compartilhou na época.

Alguns fãs ficaram confusos e especularam se Juliette estaria referindo-se a uma nova canção, uma vez que estava divulgando seu novo álbum naquele momento. No entanto, a artista esclareceu que estava apenas desabafando: “Não é uma letra de música. É apenas um desabafo”, afirmou a ex-participante.

Nos comentários de seu post, os fãs expressaram solidariedade e apoio à cantora: “Sim! Essas decisões são as mais dolorosas e difíceis de tomar, mas às vezes são absolutamente necessárias. Com o tempo, essa dor se acalma. Fique bem, estamos aqui com você!”, escreveu um usuário.

O post Juliette Freire faz post preocupante e deixa fãs em alerta apareceu primeiro em EGOBrazil .