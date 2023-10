Tiago Ghidotti Juliana Paes encanta fãs durante o evento da campanha Dia do Pão com Nutella em São Paulo

A atriz brasileira Juliana Paes foi o centro das atenções na manhã desta quinta-feira durante o evento da campanha “Dia do Pão com Nutella” realizado no Parque Villa Lobos, em São Paulo.

Com um carisma inegável e uma energia contagiante, a estrela compartilhou momentos especiais com seus fãs e apoiou uma das combinações mais amadas do mundo: pão e Nutella.

O evento, que celebrou a icônica união entre o pão e o famoso creme de avelã, atraiu uma multidão de entusiastas da culinária e fãs ansiosos para ver Juliana Paes. A atriz, que é conhecida não apenas por sua atuação talentosa, mas também por sua simpatia, fez a alegria de todos ao interagir de maneira descontraída e ca slorosa.

Juliana Paes participou de diversas atividades durante o evento, desde sessões de fotos com fãs até demonstrações de receitas deliciosas que incorporam Nutella. Ela também compartilhou histórias pessoais sobre seu amor pela Nutella e como essa iguaria faz parte de sua vida desde a infância.x

A campanha “Dia do Pão com Nutella” tem como objetivo celebrar a paixão das pessoas por essa combinação clássica, e a presença de Juliana Paes acrescentou um toque de glamour ao evento. Além disso, a atriz destacou a importância de momentos especiais com a família e amigos, que muitas vezes envolvem o compartilhamento de alimentos deliciosos, como pão com Nutella.

Os fãs que estiveram presentes no Parque Villa Lobos tiveram a oportunidade de saborear diversas receitas criativas e experimentar diferentes formas de desfrutar da Nutella, tudo enquanto desfrutavam da companhia calorosa da atriz. A participação de Juliana Paes deixou uma impressão duradoura e tornou o evento ainda mais especial para todos os presentes.

O “Dia do Pão com Nutella” não é apenas uma celebração da deliciosa combinação de pão e Nutella, mas também uma oportunidade de criar memórias especiais e compartilhar momentos alegres com amigos e familiares. Com a presença encantadora de Juliana Paes, o evento deste ano em São Paulo se destacou como uma celebração memorável de sabor e afeto.

À medida que os participantes deixavam o evento, muitos compartilhavam nas redes sociais suas fotos e experiências ao lado de Juliana Paes, demonstrando como a atriz é querida e como o “Dia do Pão com Nutella” é uma celebração que une as pessoas em torno de uma paixão comum: a deliciosa Nutella.

Neste Dia do Pão com Nutella, ficou claro que essa combinação clássica continua a ser uma fonte de alegria e união para pessoas de todas as idades, e a presença de Juliana Paes tornou o evento ainda mais especial. Afinal, não há nada como compartilhar um momento doce com uma das estrelas mais queridas do Brasil.

