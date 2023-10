Irmão de Marília Mendonça rompe o silêncio sobre resultado do inquérito do acidente

Irmão da cantora Marília Mendonça , João Augusto falou pela primeira vez sobre o resultado do inquérito que investigou a responsabilidade do acidente de avião que tirou a vida da cantora em 2021. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, ele contou como a família viu a conclusão dos investigadores sobre o caso.

“Faltou transparência. Para a família continua a dúvida. Achamos que para eles foi cômodo culpar os pilotos e isentar a companhia energética de Minas Gerais. Eles mesmo se culparam sinalizando os fios de alta tensão após o acidente. Isso é um fato, e contra fatos não há argumentos”, disse ele.

E completou: “Assim que o inquérito for entregue ao poder judiciário, iremos acompanhar e indagar certas questões que ainda não foram respondidas. Minha mãe, assim como eu, espera respostas claras e objetivas. Acreditamos que a justiça ainda não foi feita e o caso não foi solucionado. Somos pessoas de fé e acreditamos que a justiça de Deus será feita. Essa não falha. Teremos um esclarecimento sobre os fatos”.

O que o inquérito apontou sobre a responsabilidade do acidente de Marília Mendonça?

O resultado do inquérito do acidente de avião que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas foi divulgado na quarta-feira, 4, pela Polícia Civil de Minas Gerais. No relatório, os investigadores alegaram que a responsabilidade do acidente foi do piloto e copiloto.

A investigação apontou que houve negligência e imprudência dos pilotos do avião, que não conheciam o local que seria o pouso e não fizeram contato com outros profissionais sobre o aeródromo. O delegado do caso, Ivan Lopes, ainda informou que a investigação descartou falha mecânica e também um possível atentado. Assim, o inquérito chegou a conclusão de que foi um homícidio culposo, quando não há a intenção de matar, triplamente qualificado por parte dos pilotos.

Com isso, a Polícia Civil pediu o arquivamento do caso e a extinção da punibilidade porque os pilotos faleceram no acidente.

Como foi o acidente de Marília Mendonça?

O acidente de avião aconteceu no dia 5 de novembro de 2021 e tirou a vida da cantora Marília Mendonça, de outras duas pessoas de sua equipe, do piloto e do copiloto. A aeronave caiu em uma cachoeira de Piedade de Caratinga enquanto estava indo para o aeroporto de Caratinga, onde ela iria fazer um show naquela noite.

O avião atingiu o cabo de uma torre de distribuição e caiu na cachoeira logo depois. A investigação Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) descartou falha mecânica e apontou que aconteceu uma avaliação inadequada do piloto, já que os cabos estavam fora da zona de proteção do aeródromo.

Todos os ocupantes do avião morreram na hora em decorrência de politraumatismo contuso.