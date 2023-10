Eri Johnson conta que sofreu bullying por pinta no rosto Eri Johnson, 61 anos de idade, contou que sofreu bullying quando era criança por conta de sua pinta no rosto. A marca de nascença era alvo de piada entre amigos de escola. “Quando eu era garotinho, no colégio, falavam que era um ‘cocô de urubu’, ‘barata’ no rosto. Aquilo, para mim, era muito desagradável. Essa […]O post Eri Johnson conta que sofreu bullying por pinta no rosto apareceu primeiro em EGOBrazil.

