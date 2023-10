Cauã Reymond expõe conversa íntima com a filha pré-adolescente: “Tá ficando mocinha…” Cauã Reymond expõe conversa íntima que teve com a pequena Sophia, a filha com a atriz Grazi Massafera, e emociona telespectadores do ‘Mais Você’ Nesta quinta-feira (05), durante o Mais Você, o ator Cauã Reymond deu detalhes de como anda a relação com a primeira e única filha, Sofia. A menina de 11 anos tem […]O post Cauã Reymond expõe conversa íntima com a filha pré-adolescente: “Tá ficando mocinha…” apareceu primeiro em EGOBrazil.

