Cariúcha se desespera em A Fazenda 15 após bronca de Galisteu: “Por que Deus?”

Cariúcha compartilhou com seus aliados em A Fazenda 15 sua frustração em relação à repreensão que Adriane Galisteu lhe fez durante a transmissão ao vivo. Na madrugada desta quinta-feira (5), a Garota da Laje chegou à conclusão de que está passando por um período desafiador no programa de televisão. A advertência se deu devido a comentários homofóbicos direcionados a Lucas Souza e a acusações de preconceito contra Rachel Sheherazade .

Enquanto estava deitada na cama de casal ao lado de Kamila Simioni e Jenny Miranda , sua rival Jojo Todynho , Cariúcha expressou sua preocupação com um semblante triste. A criadora do famoso meme “Sou toda natural, bonita pra caramba” refletiu sobre sua participação no programa rural da Record TV durante uma conversa com Darlan Cunha, o Laranjinha.

“Estou atordoada… Por quê, meu Deus? Por quê, meu Deus? Estou questionando a Deus o motivo [de tudo isso]”, desabafou. Darlan tentou confortar sua aliada no “Grupo dos Crias”. “Para nós, sempre será mais difícil. Nós brilhamos no final porque as pessoas nos humilham, zombam de nós, nos jogam para o fundo do poço, e nós conseguimos superar tudo. As pessoas querem ver nossa capacidade de superação!”.

Desesperada, Cariúcha continuou buscando respostas sobre a possibilidade de ser excluída de A Fazenda 15 . “Senhor, qual é o propósito disso em que estou envolvida?”, questionou ela, e mais tarde, foi para a casa da árvore com suas amigas. Longe dos outros participantes, as três continuaram refletindo sobre a bronca de Adriane Galisteu durante a entrada ao vivo no programa.

“Quando eu me cansar disso aqui, vou simplesmente partir, sem hesitação. Só ainda não fiz isso porque não é o que minha família gostaria que eu fizesse, mas nada pode me comprar. Estou muito desanimada. Estava muito empolgada antes, mas agora não estou mais!”, afirmou Simioni . Cariúcha também acreditava que havia sido vítima de preconceito por parte de Rachel . “Eu também, mas essa situação toda… Parece que eu inventei alguma coisa.”

Em A Fazenda 15 , Galisteu informou a Cariúcha que Rachel não afirmou que pegaria doença por causa de sua saliva. De acordo com a apresentadora, o esclarecimento foi dado para evitar conflitos entre as participantes. Sheherazade prometeu processar a cantora.

