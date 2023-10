Tiago Ghidotti A Fazenda 15: Peões reagem à aviso de Adriane Galisteu e teoria sobre produção

No programa ao vivo de “ A Fazenda 15 ” desta quarta-feira (4), a apresentadora Adriane Galisteu fez um alerta aos peões sobre as falas homofóbicas que rolaram no reality show sobre Lucas Souza . No entanto, logo depois do discurso da comunicadora, os participantes começaram a debater sobre a bronca.

Lucas trouxe à tona as imitações dos seus trejeitos feitas por Yuri Meirelles , e confrontou o colega de jogo. “Chamar de v*ado, v*adinho, puta barata e imitar trejeitos pode ser considerado homofobia”, afirmou o ex-marido de Jojo Todynho. Yuri, por sua vez, negou que esta atitude tenha sido homofóbica.

Outra que também negou que tinha proferido uma fala preconceituosa foi Cariúcha. A garota da laje rebateu o uso da palavra “v*ado” quando Rachel Sheherazade mencionou que a palavra foi dita de maneira pejorativa. “Mas a palavra v*ado não é homofobia”, disse a influenciadora. O grupo dos Crias prosseguiram na tentativa de tentar entender qual atitude deles foi compreendida como homofóbica pelo público e pela equipe da atração da Record.

EITA! Lucas estava atento às imitações de Yuri sobre seus trejeitos e confronta Yuri. “Chamar de viado, viadinho, puta barata e imitar trejeitos pode ser considerado homofobia.” Yuri diz que não foi homofobia. #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/aa5ZHeL5PO — Antenados (@canalantenados) October 5, 2023

Os Crias estão tentando entender o que falaram com teor homofóbico. WL: “Talvez pode ter sido a maneira que ele [?] fez um gesto.” Sander: “Foi palavra, palavra!” #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/LSX8MW4Y4v — Antenados (@canalantenados) October 5, 2023

Cariúcha e Kamila Simioni ainda teorizaram que a fala de Galisteu foi uma maneira do programa não expulsar Rachel por comentar sobre doenças — algo que ela não fez. De acordo com a garota da laje, a resposta será dada quando a jornalista for para a roça. Além disso, ela admitiu ter chamado Lucas de “p*tinha”. Mesmo alertada por Lilly, ela negou que a palavra seria preconceituosa.

Cariúcha e Simioni seguem afirmando que Rachel falou de doenças sim e que o programa disse isso só pra não expulsar a Rachel HAHAHAHA #ProvaDoFazendeiro #AFazendq pic.twitter.com/BYQNO4SciR — Dantas (@Dantinhas) October 5, 2023

